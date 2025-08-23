قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
موجة حر شديدة تودي بحياة أكثر من 1300 شخص في البرتغال
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. القاهرة تسجل 36 درجة اليوم
رياضة

الجيوشي: لم يتم إيقاف الحفر داخل مشروع استاد النادي الأهلي تماما

استاد الأهلي
استاد الأهلي
باسنتي ناجي

كشف سعد الجيوشي، رئيس اللجنة الهندسية لمشروع ستاد الأهلي، مفاجأة بشأن استاد النادي الأهلي.

وقال سعد الجيوشي، في تصريحاته لـ “الكورة مع فايق”: "لم يتم إيقاف الحفر داخل مشروع ستاد النادي الأهلي تماما، أعمال الحفر تسير وفقا للجدول الزمني والحمد لله أنجزنا 181 ألف متر مكعب حفر ووصلنا لعمق 12 مترا".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، آخر التطورات  الخاصة بـ بناء الاستاد الجديد للنادي الأهلي.

وأكد  شوبير، في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت إف إم": “بالنسبة لـ استاد الأهلي الجديد، فقد وصل الحفر إلى عمق 10 أمتار، لكنهم واجهوا تحديات بسبب تربة خرسانية، فبدأوا في معالجة المشكلة لتحديد العمق النهائي”.

وقال: "الأهلي يعمل بجد واجتهاد رغم العقبات التي واجهها في الشيخ زايد، حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم هذا المشروع، مؤكدًا أن الرياضة ستُعمر المنطقة".

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

وائل جمعة

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

محمود كهربا

بعد أنباء انتقاله لـ القادسية الكويتي..كهربا يثير الجدل بسبب الأهلي

