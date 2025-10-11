محمد سامي لـ مي عمر : بعت ساعتي عشان أكمل ثمن العربية هدية عيد ميلادك

احتفل المخرج محمد سامي بعيد ميلاد زوجته الفنانة مي عمر بطريقة مميزة، حيث أهدى لها سيارة فاخرة من طراز "رولز رويس"، تعبيرًا عن حبه وتقديره لها.

ولم يتأخر محمد سامي في الرد على منشور زوجته، حيث كتب تعليقًا طريفًا كشف من خلاله كواليس الهدية، قائلًا:"كل سنة وإنتي طيبة يا ميوشة، بس عايز أعترفلك بحاجة.. أنا بعت الساعة اللي جبتها لي في عيد ميلادي عشان أكمل ثمن العربية."

وعبّرت مي عمر عن سعادتها الكبيرة بهذه الهدية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ونشرت صورًا من الاحتفال، موجهة الشكر لزوجها على المفاجأة التي وصفتها بـ"الأجمل".

تعاقدت النجمة مي عمر علي فيلم "شمشون و دليلة والذي تشارك بطولته بجانب النجم أحمد العوضي والذي يعتبر اللقاء الاول بينهما حيث تقوم بدور "دليلة" والعوضي يلعب دور "شمشون".

وتم التوقيع رسميا بحضور مخرج العمل رؤوف السيد ومنتجي العمل أحمد السبكي وكريم السبكي و ذلك للاستقرار عالتفاصيل النهائية و بدء التحضيرات الأولية للبدء في وضع مواعيد التصوير وأيضا تم رصد ميزانية ضخمه لخروج العمل بأفضل صورة ممكنه للجمهور كما يتم هذه الفتره عمل معاينات بالعديد من الدول الاوروبية للاستقرار علي أحدهم الذي يتم فيه تصوير جزء من احداث الفيلم.

"شمشون و دليلة" من بطوله أحمد العوضي ومي عمر و تأليف محمود حمدان وانتاج احمد السبكي وكريم السبكي وإخراج رؤوف السيد وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل خلال هذه الفترة للاستقرار علي موعد التصوير النهائي.