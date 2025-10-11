محمود أبو الدهب: شخصية الأهلي الجديد قوية ولا يعترف بالنجم الأوحد

كشف محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن انطباعاته حول المدير الفني الجديد للفريق الأحمر، الدنماركي ياس توروب، مشيرًا إلى أنه سبق ولعب بجواره خلال فترة احترافهما في نادي تيرول إنسبروك النمساوي.

وقال أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون سبورت»:"لعبت مع توروب في النمسا، وكان مهاجمًا حريفًا وسريعًا جدًا، يتمتع بروح قتالية عالية، وكان يحترمنا أنا وعبدالستار صبري لأننا نمتلك المهارة، على عكس لاعبي أوروبا الذين يعتمدون أكثر على القوة البدنية."

وأضاف نجم الأهلي السابق أن توروب يمتلك شخصية قوية ويحب الالتزام والانضباط، موضحًا أنه لا يعترف بمفهوم "النجم الأوحد" داخل الفريق، بل يؤمن بأن النجاح جماعي، وأن الفريق هو النجم الحقيقي.

وتابع:"توروب قائد بطبعه ويتحدث كثيرًا مع اللاعبين لتحفيزهم على الفوز، وعنده فكر منظم جدًا في إدارة المباريات والتدريبات."

كما روى أبو الدهب موقفًا طريفًا من فترة لعبهما معًا، قائلاً:"لما عبدالستار صبري كان بيحتفظ بالكورة كتير، توروب كان بيقولي خليه يرقص في الجزء الأخير من الملعب بس، علشان ما نتعرضش لهجمات مرتدة."

واختتم حديثه مؤكدًا أن المدرب الدنماركي سيعتمد على الأداء داخل الملعب والالتزام في التدريبات دون النظر إلى الأسماء، قائلاً:"توروب بيلعب اللي يستحق، ومصلحة الفريق عنده أهم من أي لاعب، وبيحب الالتزام جدًا، وكان نموذج في الانضباط حتى وقت ما لعبت معاه."