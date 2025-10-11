قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود أبو الدهب: شخصية الأهلي الجديد قوية ولا يعترف بالنجم الأوحد
أبطال مصر يحصدون 13ميدالية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي
حسام موافي: مريض القلب والكلى والكبد لابد أن يراعي توازن السوائل |فيديو
محمد سامي لـ مي عمر : بعت ساعتي عشان أكمل ثمن العربية هدية عيد ميلادك
سيد معوض: استسلام منظومة الزمالك سبب أزماته.. والأهلي سيفوز بالسوبر
قوات أمريكية تصل إلى إسرائيل لبدء عملها في دعم اتفاق وقف إطلاق النار
هبة قطب ترد على شائعات حفل زفاف ابنتها : كلام غير صحيح وصفحات رخيصة
ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
أبطال العمل: دارك شوكليت مسلسل قصير من صُنع الصداقة والتحدي
جنات: بحضر مع بناتي عمل فني قريب سيكون مفاجأة | خاص
أحمد بدر: عمال الغزل والنسيج بالمحلة أذكياء ونسعي لفتح أسواق تصدير جديدة| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود أبو الدهب: شخصية الأهلي الجديد قوية ولا يعترف بالنجم الأوحد

ياس توروب
ياس توروب
منار نور

 

كشف محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن انطباعاته حول المدير الفني الجديد للفريق الأحمر، الدنماركي ياس توروب، مشيرًا إلى أنه سبق ولعب بجواره خلال فترة احترافهما في نادي تيرول إنسبروك النمساوي.

وقال أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون سبورت»:"لعبت مع توروب في النمسا، وكان مهاجمًا حريفًا وسريعًا جدًا، يتمتع بروح قتالية عالية، وكان يحترمنا أنا وعبدالستار صبري لأننا نمتلك المهارة، على عكس لاعبي أوروبا الذين يعتمدون أكثر على القوة البدنية."

وأضاف نجم الأهلي السابق أن توروب يمتلك شخصية قوية ويحب الالتزام والانضباط، موضحًا أنه لا يعترف بمفهوم "النجم الأوحد" داخل الفريق، بل يؤمن بأن النجاح جماعي، وأن الفريق هو النجم الحقيقي.

وتابع:"توروب قائد بطبعه ويتحدث كثيرًا مع اللاعبين لتحفيزهم على الفوز، وعنده فكر منظم جدًا في إدارة المباريات والتدريبات."

كما روى أبو الدهب موقفًا طريفًا من فترة لعبهما معًا، قائلاً:"لما عبدالستار صبري كان بيحتفظ بالكورة كتير، توروب كان بيقولي خليه يرقص في الجزء الأخير من الملعب بس، علشان ما نتعرضش لهجمات مرتدة."

واختتم حديثه مؤكدًا أن المدرب الدنماركي سيعتمد على الأداء داخل الملعب والالتزام في التدريبات دون النظر إلى الأسماء، قائلاً:"توروب بيلعب اللي يستحق، ومصلحة الفريق عنده أهم من أي لاعب، وبيحب الالتزام جدًا، وكان نموذج في الانضباط حتى وقت ما لعبت معاه."

الاهلي مدرب الاهلي الجديد محمود ابو الدهب ياس ثوروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

بوتين

بوتين يعلق على ضياع جائزة نوبل للسلام من ترامب

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يكشف سبب إطلاق مشروعه لزراعة الشعر في السعودية

كريستيانو وميسي

ميسي ورونالدو.. حكاية الصراع على الجوائز تقترب من فصلها الأخير

وائل رياض

وائل رياض يوجه رسالة دعم لحسن شحاتة: بنحبك يا معلم

بالصور

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

فيديو

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد