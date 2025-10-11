موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي فى دوري أبطال أفريقيا

يقود المدير الفني الجديد للنادي الأهلي ياس سوروب، مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم الجمعة، في أول ظهور له بعد توليه المسؤولية رسميًا خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تمت إقالته بسبب تراجع النتائج.

ويعقد سوروب جلسة مطولة اليوم مع وليد صلاح الدين مدير الكرة، لمناقشة الملفات الفنية والإدارية الخاصة بالفريق، والتعرف على رؤية الجهاز الجديد للمرحلة المقبلة، إلى جانب بحث جدول التدريبات وآلية العمل خلال الفترة القادمة.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في صفوفه خلال المران، بسبب انضمام عدد كبير من اللاعبين إلى المنتخبات الوطنية في فترة التوقف الدولي، بالإضافة إلى بعض الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرًا.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أعلنت تعاقدها رسميًا مع المدرب الدنماركي ياس سوروب لمدة موسمين ونصف، مقابل راتب سنوي يبلغ 3 ملايين دولار.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام إيجل نوار البوروندي، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في الرابعة عصر السبت المقبل في العاصمة البوروندية بوجمبورا.

وستكون مواجهة إيجل نوار هي الأولى لـ سوروب على رأس القيادة الفنية، قبل أن يواجه الأهلي لاحقًا كلًا من الاتحاد السكندري في الدوري يوم 22 أكتوبر، ثم مباراة العودة أمام بطل بوروندي يوم 25 أكتوبر، على أن يختتم الفريق الشهر بمواجهة بتروجت.