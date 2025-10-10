قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة الثامنة
آية يكرهها الشيطان والجن وتطردهم من المنزل والجسد.. اقرأها الآن
قصة 3 جنود اختفوا خلال حرب أكتوبر.. قناص يروي الحكاية
وثيقة تكشف خريطة تنفيذ خطة ترامب بغزة | تفاصيل
مواعيد مباريات كأس السوبر المصرى في الإمارات.. تبدأ 6 نوفمبر
إدراج الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026
أفضل 8 خطوات لشراء سيارة مستعملة
هالاند يتصدر وصلاح وصيفا ومرموش ثامنا.. ترتيب الأعلي أجرا في الدوري الإنجليزي
ننشر نتائج انتخابات التجديد النصفي لأطباء بورسعيد| أرقام
ضوابط صرف الرواتب في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد .. تعرف عليها
3 فصائل فلسطينية: نرفض الوصاية الدولية على غزة
ارحموا الناس.. رسالة عاجلة من عمرو أديب لحركة حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات كأس السوبر المصرى في الإمارات.. تبدأ 6 نوفمبر

كأس السوبر
كأس السوبر
حمزة شعيب

تستعد العاصمة الإماراتية أبو ظبي لاستضافة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025، والتي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، بمشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري الممتاز، بينما يخوض الزمالك المنافسات باعتباره حامل لقب كأس مصر، فيما يشارك سيراميكا كليوباترا بعد تتويجه بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة، أما بيراميدز فحصل على البطاقة الذهبية التي تتيح له الوجود في البطولة.

مواعيد مباريات السوبر المصري

تُقام مواجهتا نصف النهائي يوم الأربعاء 6 نوفمبر، حيث يلتقي الزمالك مع بيراميدز على استاد آل نهيان في أبو ظبي، بينما يصطدم الأهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

أما يوم السبت 9 نوفمبر، فسيُقام لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان، يليه النهائي الكبير على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، والذي سيحدد بطل السوبر المصري لعام 2025.

 

يُعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب السوبر المصري عبر التاريخ برصيد 15 لقبًا، وكان قد فاز بالنسخة الأخيرة على حساب الزمالك بركلات الترجيح، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.

  • نصف النهائي: 6 نوفمبر
    • الزمالك × بيراميدز – استاد آل نهيان
    • الأهلي × سيراميكا – استاد هزاع بن زايد
  • النهائي والمركز الثالث: 9 نوفمبر
    • استاد محمد بن زايد (النهائي)
    • استاد آل نهيان (تحديد المركز الثالث)
بطولة كأس السوبر كأس السوبر الأهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

ازي تبعت شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء

من مكانك .. كيف ترسل شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء؟

ترشيحاتنا

مكامير الفحم

حملات على مكامير الفحم بدمياط للتصدى لأى مخالفات

رفع اشغالات

محافظة الجيزة تفرض الانضباط في الشوارع وتواصل حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات

خلال اللقاء

احتفالا بالعيد القومي الـ 74.. محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

بالصور

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

فيديو

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد