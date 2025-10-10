مواعيد مباريات كأس السوبر المصرى في الإمارات.. تبدأ 6 نوفمبر

تستعد العاصمة الإماراتية أبو ظبي لاستضافة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025، والتي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، بمشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري الممتاز، بينما يخوض الزمالك المنافسات باعتباره حامل لقب كأس مصر، فيما يشارك سيراميكا كليوباترا بعد تتويجه بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة، أما بيراميدز فحصل على البطاقة الذهبية التي تتيح له الوجود في البطولة.

مواعيد مباريات السوبر المصري

تُقام مواجهتا نصف النهائي يوم الأربعاء 6 نوفمبر، حيث يلتقي الزمالك مع بيراميدز على استاد آل نهيان في أبو ظبي، بينما يصطدم الأهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

أما يوم السبت 9 نوفمبر، فسيُقام لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان، يليه النهائي الكبير على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، والذي سيحدد بطل السوبر المصري لعام 2025.

يُعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب السوبر المصري عبر التاريخ برصيد 15 لقبًا، وكان قد فاز بالنسخة الأخيرة على حساب الزمالك بركلات الترجيح، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.