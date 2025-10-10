ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة الثامنة

انفرد فريق أبو قير للأسمدة بصدارة دوري المحترفين المصري برصيد 18 نقطة بعد مرور 8 جولات من المسابقة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن الداخلية والمنصورة صاحبي المركزين الثاني والثالث بـ14 نقطة لكل منهما.

جاءت نتائج الجولة الثامنة مثيرة بعد سلسلة من المباريات القوية التي غيّرت ملامح جدول الترتيب، حيث فاز أبو قير للأسمدة على القناة بهدف دون رد، بينما اكتسح مسار فريق الإنتاج الحربي بنتيجة 4-1، ما أدى إلى رحيل المدير الفني محمد عطية من القيادة الفنية للإنتاج.

وفي باقي المواجهات، تعادل طنطا مع الداخلية بهدف لكل فريق، وحقق بترول أسيوط فوزًا ثمينًا على مالية كفر الزيات بهدفين دون مقابل، بينما تفوق المنصورة على أسوان بهدف نظيف.

أما مباراة بلدية المحلة والسكة الحديد فانتهت بالتعادل السلبي، وأضاع أنس شندي لاعب السكة ضربة جزاء كانت كفيلة بحسم اللقاء.

وفي مواجهات أخرى، تغلب ديروط على الترسانة بهدف نظيف أحرزه أحمد الأشرم، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الترسانة عند الرقم ذاته ليستمر في سلسلة نتائجه السلبية.



كما تعادل لافيينا مع المصرية للاتصالات (وي) سلبيًا، ليحصل كل فريق على نقطة، ويرتفع رصيد لافيينا إلى 12 نقطة مقابل 11 نقطة للاتصالات.



وحقق راية فوزًا مهمًا على بروكسي بهدفين مقابل هدف، ليصل إلى 9 نقاط، بينما توقف رصيد بروكسي عند 13 نقطة.

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثامنة