الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هالاند يتصدر وصلاح وصيفا ومرموش ثامنا.. ترتيب الأعلي أجرا في الدوري الإنجليزي

إسلام مقلد

تصدر النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا لما كشفته صحيفة "ماركا" الإسبانية، التي نشرت تقريرًا مفصلًا حول رواتب نجوم البريميرليج، ليحافظ الهداف التاريخي للسيتي على موقعه في القمة متفوقًا على كبار النجوم، وفي مقدمتهم المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

ووفقًا لما جاء في التقرير، يتقاضى هالاند أكثر من 600 ألف يورو أسبوعيًا، وهو أعلى راتب في المسابقة الإنجليزية، بفضل الأداء الاستثنائي الذي يقدمه منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي، ومساهمته الكبيرة في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز الموسم الماضي.

وجاء المصري محمد صلاح في المركز الثاني بدخل أسبوعي يقترب من 460 ألف يورو، ليواصل مكانته كأغلى لاعب في صفوف ليفربول، وأحد أكثر النجوم استقرارًا في البريميرليج من حيث القيمة التسويقية والراتب.

أما المفاجأة الأبرز في القائمة، فكانت دخول المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الجديد، ضمن قائمة العشرة الأوائل، بعدما بلغ راتبه الأسبوعي نحو 339 ألف يورو، في مؤشر واضح على الثقة الكبيرة التي يحظى بها اللاعب داخل النادي السماوي بعد انتقاله في صفقة لفتت الأنظار في الميركاتو الصيفي الأخير.

وجاء ترتيب بقية اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

  • كاسيميرو (مانشستر يونايتد): أكثر من 400 ألف يورو أسبوعيًا.
  • فيرجيل فان دايك (ليفربول): أكثر من 400 ألف يورو أسبوعيًا.
  • رحيم ستيرلينج (تشيلسي): حوالي 374 ألف يورو أسبوعيًا.
  • برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد): نحو 345 ألف يورو أسبوعيًا.
  • ماركوس راشفورد (برشلونة – معار من مانشستر يونايتد): نحو 345 ألف يورو أسبوعيًا.
  • برناردو سيلفا (مانشستر سيتي): نحو 345 ألف يورو أسبوعيًا.
  • عمر مرموش (مانشستر سيتي): نحو 339 ألف يورو أسبوعيًا.
  • كاي هافرتس (أرسنال): أكثر من 321 ألف يورو أسبوعيًا.
أعراض نقص الحديد في الجسم
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
أعراض خمول الغدة الدرقية
