أبطال مصر يحصدون 13ميدالية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

نجح أبطال وبطلات مصر في تحقيق 13 ميدالية في منافسات الناشئين والناشئات ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي والتي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة ولأول مرة في القارة الأفريقية.

وتمكن أبطال مصر من تحقيق 13 ميدالية على مدار يومين بواقع 3 ذهبيات و8 فضيات وميداليتين برونزيتين وذلك بعد أداء قوي من أبطال مصر في مختلف الأوزان.

حصل على الميداليات الذهبية كل من محمد عبدالمغيث في منافسات وزن 54 كجم، وعبدالرحمن الدسوقي في منافسات وزن 59 كجم، وحبيبة أحمد في منافسات وزن 79 كجم.

وفاز بالميداليات الفضية سلمى يحيى في وزن 50 كجم، وتُقى حسين في وزن 50 كجم، ومحمد عبده في وزن 54 كجم، وساهر مصطفى في وزن 65 كجم، ومحمود صبحي في وزن 88 كجم، وعمّار أبو زيد في فوق وزن 107 كجم، وأحمد مؤمن في وزن فوق 107 كجم، ورضوى عبدالمحسن في وزن 61 كجم.

أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب شهد سمير في وزن 41 كجم، ومحسن سالم في وزن 54 كجم.

وبذلك تختتم منافسات الناشئين والناشئات ببطولة العالم على أن تنطلق اليوم السبت منافسات الكبار لتستمر حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 17 أكتوبر ثم تختتم البطولة بمنافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط يوم السبت المقبل.

وكانت البطولة قد افتتحت أمس الخميس بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.



ويشارك في البطولة 54 لاعباً ولاعبة يمثلون مصر، بواقع 21 لاعباً ولاعبة على مستوى الناشئين والناشئات، و33 لاعباً ولاعبة في منافسات الكبار، إلى جانب مشاركة 72 دولة من مختلف قارات العالم.