هبة قطب ترد على شائعات حفل زفاف ابنتها : كلام غير صحيح وصفحات رخيصة

نفت الدكتورة هبة قطب ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات نسبت إليها حول حفل زفاف ابنتها دينا .

وكتبت هبة قطب عبر حسابها الشخصي فيس بوك :" كلام غير صحيح.صفحات رخيصة بلا مصادر سذاجة وعدم أمانة فيمن ينقلها للعلن مع معرفتهم بعدم صدقهاوكذلك من يشاركها وينشرها مع عدم منطقية صحتها

الله يرحم زمن ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي " .

,وتابعت : "أعلن من خلال صفحتي الرسمية هذه أنني وعائلتي غير مسئولين إلا عما يظهر في صفحاتنا المعتمدة



شهد حفل زفاف دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، أجواء غير تقليدية خطفت الأنظار وأشعلت السوشيال ميديا، ليس فقط بسبب أجواء الفرح المليئة بالمرح، ولكن بسبب تورتة الفرايد تشيكن الغريبة التي استبدلت بها العروس الكيك التقليدي لتصبح حديث الساعة بعد الحفل

.