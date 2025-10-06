فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للدكتورة هبة قطب تظهر فيه إلى جانب ابنتها دينا هشام، وسط مزاعم بأنه بث مباشر حديث بينهما، ما أثار تفاعلاً واسعًا وجدلاً حول محتواه.

إلا أن الفحص والتحقق من المصادر كشفا أن الفيديو قديم ومقتطع من مقطع سابق، ولا يعود إلى أي بث حديث. كما لم تنشر الدكتورة هبة قطب عبر حساباتها الرسمية ما يشير إلى بث مباشر جديد.

وأكدت المصادر أن استخدام الفيديو في هذا السياق يعد تضليلاً متعمدًا يهدف إلى إثارة الجدل، مما يبرز أهمية التحقق من المحتوى قبل تداوله واحترام خصوصية الأفراد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.