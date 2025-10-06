بعد اختفاء لوحة أثرية بسقارة.. حواس يطالب بتدريب الأثريين على كيفية تسجيل الآثار

أكد الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار الكبير، انه لابد من وضع كادر خاص للعاملين فى وزارة الآثار، لاننا نؤمنهم على تراث مصر، ولابد من مواكبة العصر فى تخزين الآثار بشكل عملى.

وقال زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه بعد اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة فى سقارة، لا بد أن نعمل على تدريب الأثريين الذين يتولون المخازن على كيفية تسجيل الأثر على الكمبيوتر وتصويره وترميمه على أعلى مستوى.

وتابع عالم الأثار الكبير، أنه أتمنى أن يتم تطبيق فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى عمل مخزن متحفى ضخم فى العاصمة الإدارية، خاصة أن مصر بها 50 مخزن متحفى، والمقبرة كانت مخزن للآثار وهى تعود للأسرة الخامسة.