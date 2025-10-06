زاهي حواس عن فوز العناني: أول إنجازًا عربيًا يدار باحترافية غير مسبوقة

أشاد عالم الآثار الدكتور زاهي حواس بالفوز التاريخي الذي حققه الدكتور خالد العناني بتوليه رئاسة منظمة اليونسكو، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعد ثمرة لجهود مصرية كبيرة أديرت باحترافية عالية.

وقال حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، إن الدكتور العناني يمتلك جميع المقومات التي تؤهله لتولي هذا المنصب الدولي، مشيراً إلى ثقافته الواسعة، ونشاطه الملحوظ، وكفاءته العالية، فضلاً عن صفاته الدبلوماسية المميزة.

وأوضح حواس أن الدولة المصرية قدمت كل أشكال الدعم للمرشح، مما أتاح له زيارة 65 دولة ضمن حملته الانتخابية، مشيداً بطريقة إدارة الملف التي وصفها بأنها تمت “بأعلى درجات الاحترافية”، ومؤكداً أن مصر “لم تدر أي ملف انتخابي بهذا المستوى من قبل”.

كما وجه حواس الشكر لشركة مصر للطيران على دعمها المستمر للحملة الانتخابية.

وفي حديثه عن العلاقة التي تجمعه بالعناني، قال حواس إنه يعتبره “أخاً أصغر”، معرباً عن ثقته منذ البداية في فوزه، مضيفاً أن المرشح المنافس “لن يحصل على أصوات تذكر”.

واختتم عالم الآثار المصري تصريحاته بالتأكيد على أن فوز العناني يمثل “أول فوز عربي بهذا المنصب”، متوقعاً أن يحقق نجاحاً كبيراً خلال فترة ولايته، كما أعرب عن سعادته بانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة وتراجع الدور الدولي لإسرائيل.