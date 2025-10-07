طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

يعد الأرز بالدجاج من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على السفرة طوال الأسبوع فهو وجبة مشبعة ومغذية.

نعرض لكم طريقة عمل الأرز بالدجاج من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الأرز بالدجاج

أرز بالدجاج

للأرز

2 كوب أرز مغسول ومنقوع ومصفى

مرقة دجاج

زبدة

½ لتر كريمة طهى

½ لتر لبن

ثوم مفروم

كزبرة ناشفة

طريقة عمل الأرز بالدجاج

سيحي الزبدة في حلة على النار شوحى فيها ثوم مفروم مع الملح والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة وشرائح دجاج.

شوحي المكونات ثم أضيفي اللبن وكريمة وقلبي المكونات جيدا.

ضعي الأرز في حلة على النار بها زبدة وشوربة وقلبي كل المكونات جيدا واتركى الأرز حتى تمام التسوية.

ضعي الأرز في طبق التقديم وعلى الوجه الدجاج مع الصوص وبالهنا والشفا.