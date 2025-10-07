اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

أثارت واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة “خنتي كا” بمنطقة سقارة الأثرية حالة من الجدل، بين من يرجح تدخل «لعنة الفراعنة» ومن يرى أنها نتيجة فعل فاعل.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المقبرة كانت مغلقة منذ عام 2019 وتُستخدم كمخزن للآثار، مشيراً إلى أن لجنة أثرية تولت جرد محتوياتها فور اكتشاف الواقعة.

وتتابع الوزارة التحقيقات لضمان حماية التراث المصري وصونه من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

