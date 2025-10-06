قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك

كيف تحصن نفسك
كيف تحصن نفسك
أمل فوزي

يبحث الكثير من الناس عن إجابة كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم ؟، وذلك بسبب كثرة الشرور والفتن والمخاطر،  خاصة وأنه أحد وصايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، الذي أرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة ، ومن بينها أخبرنا عن كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم بالأذكار والتي تحفظنا من الشيطان وكل شيء حتى نستيقظ، فبها تحصين للنفس من شر الشيطان والمخلوقات، وشعور الإنسان بالطمأنينة.

كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك ذكرًا جميلا يمكن للإنسان أن يحصن به نفسه يوميًا، وهو: «حصنت نفسي بالحي الذي لا يموت ابدًا، ودفعت السوء عني بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

وأوضح “ شلبي” في إجابته عن سؤال: ( كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم ؟)، أنه يمكن للمسلم أيضًا أن يحرص على آيات وأذكار الرقية الشرعية، منها: آية الكرسي، وآخر آيتين من سورة البقرة، وفاتحة الكتاب، والمعوذتين، وسورة الإخلاص.

ورد عن كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم ؟، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة يردددعاءالنوم ويجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس ثلاث مرات، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، بدءًا من الرأس والوجه وما أقبل من جسده الشريف.

ورد في صحيح البخاري، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها-: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

وفي الحديث الطويل لأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، نذكر منه أنه قَالَ: " وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ ، فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ الحَدِيثَ - ، فَقَالَ : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ ، لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ ) أخرجه البخاري، -وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ) . رواه البخاري ومسلم.

وروي عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( قُلْ : " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " ، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ ، حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ) رواه الترمذي، كما ورد أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل ليلة قبل أن ينام : سورتي السجدة والملك .

وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم- على قراءة سورة الملك قبل النوم وقد كان عليه الصلاة والسلام مداومًا عليها ، فقد ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. ) رواه الترمذي قال أبو عيسى، هذا حديث حسن ورواه أبو داود وغيره.

كما ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على سورة السجدة لما لها فضل عظيم، فقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان لا ينام حتى يقرأ (الم تنزيل) و(تبارك الذي بيده الملك) رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع.

كما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم أنه قَالَ للصحابي الجليل البراء إبن عازب - رضي الله عنه -«إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ فاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ) متفق عليه .

ويجب على المسلم أن يحافظ على الأذكار لأنها تحفظنا من الشيطان حتى نستيقظ، وتعتبر الحصن الحصين للنفس من شر الشيطان والمخلوقات، وينام المسلم وهو يشعر بالطمأنينة والأمان وأنه في حفظ الله ورعايته.

التحصين قبل النوم بالقرآن

ويستحب لمن أراد النوم أن يقرأ السور التالية : «سورة السجدة ، سورة الملك ، سورة الكافرون، سورة الإخلاص، سورة العلق ، سورة الناس ، آية الكرسي ، آخر آيتين من سورة البقرة، المعوذتين -الفلق والناس» ، وإن فاضلت بين السنن والسور والآيات التي تريد قراءتها عند نومك فحافظ على ثلاثة أوراد :

1. قراءة آية الكرسي.

2. قراءة خواتيم سورة البقرة (آخر آيتين منها).

3. سورة الإخلاص مع المعوذتين.

