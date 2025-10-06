إغلاق 5 مدارس سودانية في أسوان تعمل دون ترخيص

قررت محافظة أسوان، إغلاق 5 مدارس أهلية سودانية، تعمل دون ترخيص بالمحافظة، بالمخالفة للقرارات الحكومية في تنظيم عمل المدارس.

وذكر بيان صادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، مساء اليوم الإثنين، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان؛ تقرر تشكيل لجنة لمراجعة عمل المدارس بدائرة المحافظة، تحت إشراف المهندس إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان، وضمت اللجنة في عضويتها مسئولي مديرية التربية والتعليم، ومساعد مدير الأمن العام، ومأمور قسم شرطة قسم أول، وإبراهيم همام نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ومحمد صلاح نائب رئيس حي جنوب.

وأشار البيان، إلى أن جهود اللجنة بالمرور على المدارس السودانية وبالمتابعة الميدانية المستمرة والتفتيش؛ أسفرت عن غلق وتشميع 5 مدارس في نطاق حي جنوب مدينة أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.