قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق لـ خالد العنانى بعد فوزه بمنصب مدير اليونسكو
الاحتلال الإسرائيلي يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين في جنين لعدة ساعات
دبلوماسي سعودي: إصلاح المنظومة الأممية مرهون بتوافر إرادة سياسية جماعية
كيفية الحصول على خصم 50% على المخالفات المرورية؟
حكاية أمل يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان الإسكندرية السينمائي
قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص
تفاصيل حجز شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والمواعيد الرسمية
من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف
تجديد حبس المتهمين بسرقة بطاريات أبراج شبكات المحمول في القاهرة
شاهدوا الآن أول قمر عملاق في 2025: بدر "ربيع الآخر" يزين سماء أكتوبر
أسرار رواها الرئيس مبارك.. أحمد موسى يصدر كتابا يتناول تفاصيل مهمة عن حرب أكتوبر
محلل إسرائيلي: المصريون أذلونا في أكتوبر.. وجرح الهزيمة ما زال ينزف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كيفية الحصول على خصم 50% على المخالفات المرورية؟

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون من أصحاب السيارات بأنواعها والدراجات النارية عن كيفية الحصول على خصم 50% على المخالفات المرورية،ـ إذ تتيح النيابة العامة خدمة خصم مخالفات المرور حتى 50% وذلك بشرط التصالح الفوري خلال أول 72 ساعة فقط من تاريخ تسجيل المخالفة، في خطوة تستهدف تحسين المنظومة المرورية وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب السيارات والدراجات النارية.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الدولة المستمرة لتطوير خدمات المرور وتيسير الإجراءات للمواطنين بما يعزز الانضباط المروري على الطرق.

كيفية الاستفادة من خصم المخالفات المرورية

يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة مباشرة عبر موقع النيابة العامة بمجرد تسجيل المخالفة. 

حيث يتيح الموقع خيار التصالح الفوري الذي يضمن خصم قيمة الغرامة إلى النصف بشكل تلقائي، وهو ما يحفز أصحاب السيارات والدرجات النارية على سرعة سداد المخالفات دون تأجيل، مما يساهم في تقليل تراكم الغرامات ويجعل الإجراءات أكثر سهولة ومرونة.

خطوات التصالح الفوري في المخالفات المرورية عبر الإنترنت

للاستفادة من الخدمة، حددت النيابة العامة خطوات بسيطة يمكن إنجازها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب المرور، وهي كالتالي:

  • الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور. https://www.ppo.gov.eg/ppo/r/ppoportal/ppoportal/home 
  • اختيار خدمة التصالح الفوري.
  • تحديد نوع المخالفة سواء كانت مسجلة على رخصة المركبة أو رخصة القيادة.
  • إدخال البيانات المطلوبة لعرض إجمالي المخالفات.
  • الضغط على تفاصيل المخالفات، ثم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف.
  • اختيار خدمة التصالح واستكمال عملية الدفع الإلكتروني.

طرق الدفع الإلكتروني لقيمة المخالفات

  • وفرت الدولة أكثر من وسيلة إلكترونية لتسديد قيمة المخالفات بسهولة تامة، وتشمل:
  • الدفع عبر موقع النيابة العامة باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.
  • الدفع من خلال خدمات فوري التي تتيح أيضًا استلام شهادة المخالفات حتى باب المنزل.
  • الدفع عبر بوابة مرور مصر باستخدام بطاقة الفيزا، مع استلام إشعار فوري يؤكد إتمام العملية بنجاح.

شمول الخدمة لجميع أنواع المركبات

أكدت النيابة العامة أن خدمة التصالح الفوري مع خصم 50% تشمل جميع أنواع المركبات دون استثناء، سواء كانت ملاكي أو أجرة أو سيارات نقل أو حتى الدراجات النارية، مما يضمن استفادة شريحة واسعة من المواطنين من هذا التيسير الحكومي الذي يعكس اهتمام الدولة بدعم أصحاب المركبات وتخفيف الأعباء عنهم، كما طالبت بضرورة الالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامة الجميع

المخالفات المرورية كيفية الحصول على خصم 50 على المخالفات المرورية النيابة العامة مخالفات المرور كيفية الاستفادة من خصم المخالفات المرورية خطوات التصالح الفوري في المخالفات المرورية الدفع الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

ترشيحاتنا

النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ووزيرة الأمن الداخلي

النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ووزيرة الأمن الداخلي

توقعات بأن يرتفع إنفاق الأمريكيين عبر الإنترنت في العطلات إلى 253.4 مليار دولار

توقعات بأن يرتفع إنفاق الأمريكيين عبر الإنترنت في العطلات إلى 253.4 مليار دولار

العاهل الأردني

العاهل الأردني يبحث مع أمير قطر ورئيس الإمارات مستجدات الأوضاع في المنطقة

بالصور

تعرف على هافال جوليان 2026 في السعودية

هافال جوليان 2026
هافال جوليان 2026
هافال جوليان 2026

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو
تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو
تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو

ودعه إلى الأبد .. طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية
ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية
ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

فيديو

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد