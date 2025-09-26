الداخلية تضبط أكثر من 100 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لفرض الانضباط المروري، والحفاظ على سلامة المواطنين، ومواجهة المخالفات التي تهدد السلامة العامة.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 101,297 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها:

السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، التوقف، العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 2,129 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 109 حالات.

كما واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من:

ضبط 1,061 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبة.

فحص 171 سائقًا، وتبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام قضائية.

التحفظ على 4 مركبات مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها اليومية لضبط الحركة المرورية، وضمان أمن وسلامة الطرق.