أمن الغربية يحرر 290 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات

تمكنت إدارة مرور الغربية اليوم، الخميس، من تحرير 290 مخالفة متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

تحرك أمني عاجل

كان اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، برصد وضبط 290 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

ردع مخالفين

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 83 ألفا و55 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

الحد من الحوادث وضمان سلامة المواطنين

كانت اﻹدارة العامة للمرور وجهت بتكثيف الحملات على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر؛ لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، وتكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية.