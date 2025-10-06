حكاية أمل يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان الإسكندرية السينمائي

أ ش أ

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مساء اليوم الإثنين، فوز الفيلم المصري "حكاية أمل"، للمخرج مهند دياب، بجائزة أفضل فيلم وثائقي.

كما أعلنت لجنة التحكيم- خلال حفل ختام فعاليات الدورة الـ41 من المهرجان- فوز الكاتب الألباني روبرت بودينا بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو، عن فيلم "قطرة ماء"، وفوز الفنان الفرنسي عمر دياو بجائزة عمر الشريف لأفضل ممثل، عن دوره في فيلم "حيث يوجد الحب لا يوجد ظلام".

كما فاز مدير التصوير المغربي ياسين بوديربا بجائزة رمسيس مرزوق لأفضل تصوير سينمائي، عن فيلم "لبس".

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المغربي "كاستنج"، كما منحت شهادة تقدير للفيلم المصري "الوصية"، والليبي "فرخ"، وحصل فيلم "الكذبة الأخيرة" على جائزة ممدوح الليثي لأفضل سيناريو.