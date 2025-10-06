هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

كشفت الدكتورة هبة قطب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، عن تفاصيل شخصية تخص ابنتها دينا التي أثارت ضجة كبيرة بعد انتشار مقاطع من حفل زفافها.



وقالت هبة قطب إنها قرأت تعليقات سلبية كثيرة على فرح ابنتها، لكنها لم تتأثر بها، موضحة: "قريت كلام وحش كتير على فرح بنتي، بس بشوف إن دي طريقتهم في التهنئة، كل الناس عايزة تقول ألف مبروك، بس كل واحد بينضح بما فيه."

وأضافت أنها تتفهم تصرفات ابنتها التي وصفها البعض بـ"المبالغ فيها"، مؤكدة أن دينا مصابة بفرط حركة منذ طفولتها، قائلة: "دينا من يوم ما ربنا خلقها وهي عندها فرط حركة، ولما قولت كده لمدير المدرسة الكندي بتاعها، قالي قولي إنها مليانة بالحياة."



وأشارت إلى أن ابنتها تتمتع بقدرات مميزة ومتعددة، فهي تدرس الطب، وتمارس الغناء والمكياج والتصوير، إلى جانب حبها الكبير للحياة والنشاط، مضيفة: "هي ربنا اداها حاجات مش عند ناس تانية، بتعمل كذا حاجة في نفس الوقت، وفنانة وبتحب الحياة."



واختتمت هبة قطب حديثها بفخرها بابنتها قائلة: "أنا فخورة بيها إنها حققت اللي هي عايزاه، وليها أفكارها الخاصة، وأنا فوجئت بكل اللي حصل في الفرح."