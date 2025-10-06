قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها تسليم الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين
نصر أكتوبر في عيون النواب.. صفحة خالدة في تاريخ الإنسانية.. ويؤكدون: إرادة المصريين لا تقهر
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

ريهام قدري

كشفت الدكتورة هبة قطب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، عن تفاصيل شخصية تخص ابنتها دينا التي أثارت ضجة كبيرة بعد انتشار مقاطع من حفل زفافها.


وقالت هبة قطب إنها قرأت تعليقات سلبية كثيرة على فرح ابنتها، لكنها لم تتأثر بها، موضحة: "قريت كلام وحش كتير على فرح بنتي، بس بشوف إن دي طريقتهم في التهنئة، كل الناس عايزة تقول ألف مبروك، بس كل واحد بينضح بما فيه."
وأضافت أنها تتفهم تصرفات ابنتها التي وصفها البعض بـ"المبالغ فيها"، مؤكدة أن دينا مصابة بفرط حركة منذ طفولتها، قائلة: "دينا من يوم ما ربنا خلقها وهي عندها فرط حركة، ولما قولت كده لمدير المدرسة الكندي بتاعها، قالي قولي إنها مليانة بالحياة."


وأشارت إلى أن ابنتها تتمتع بقدرات مميزة ومتعددة، فهي تدرس الطب، وتمارس الغناء والمكياج والتصوير، إلى جانب حبها الكبير للحياة والنشاط، مضيفة: "هي ربنا اداها حاجات مش عند ناس تانية، بتعمل كذا حاجة في نفس الوقت، وفنانة وبتحب الحياة."


واختتمت هبة قطب حديثها بفخرها بابنتها قائلة: "أنا فخورة بيها إنها حققت اللي هي عايزاه، وليها أفكارها الخاصة، وأنا فوجئت بكل اللي حصل في الفرح."

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

الزمالك

الحاجه الحلوة في مباراة المحلة.. حازم إمام يتغزل في لاعب الزمالك

محافظ البحيرة

سفيرة الاتحاد الأوروبي ومحافظ البحيرة تتفقدان المركز النموذجي للزراعة الآلية بدمنهور

تعليم بورسعيد يكرم الطلاب الفائزين فى المسابقات الوزارية

تعليم بورسعيد يكرم الطلاب الفائزين فى المسابقات الوزارية

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية كلية التربية النوعية بالذكرى ٥٢ لانتصارات أكتوبر المجيدة

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية كلية التربية النوعية بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

فواكه وأطعمة تساعد على النوم العميق |تعرف عليها

مشروع سري يخطط لإنتاج أغلى سيارة رينج روفر في العالم

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة انتصارات أكتوبر

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

