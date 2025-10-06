هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها



نفت الدكتورة هبة قطب ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات نسبت إليها حول حفل زفاف ابنتها دينا، مؤكدة أنها لم تُدلِ بأي تصريحات صحفية أو إعلامية سواء للمواقع أو القنوات أو عبر حساباتها على السوشيال ميديا.



وأوضحت قطب أن كل ما يُتداول على لسانها في هذا الشأن هو كذب صريح ويدل على غياب الأمانة المهنية وعدم الحرفية من بعض من ينشرون تلك الأخبار دون تحقق، معتبرة أن ما يحدث هو "من قبيل الزيط في الزيطة"، في إشارة منها إلى موجة الجدل التي صاحبت ظهورها الأخير في الفرح.



وأكدت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو شخص يروّج لتصريحات أو أخبار كاذبة تمسها أو أسرتها، مشددة على ضرورة تحري الدقة والمصداقية في تداول الأخبار.

شهد حفل زفاف دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، أجواء غير تقليدية خطفت الأنظار وأشعلت السوشيال ميديا، ليس فقط بسبب أجواء الفرح المليئة بالمرح، ولكن بسبب تورتة الفرايد تشيكن الغريبة التي استبدلت بها العروس الكيك التقليدي لتصبح حديث الساعة بعد الحفل.