قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
محاولات أهلاوية لضم نجم الزمالك.. والأبيض يتحرك لحسم مصيره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
ريهام قدري


نفت الدكتورة هبة قطب ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات نسبت إليها حول حفل زفاف ابنتها دينا، مؤكدة أنها لم تُدلِ بأي تصريحات صحفية أو إعلامية سواء للمواقع أو القنوات أو عبر حساباتها على السوشيال ميديا.


وأوضحت قطب أن كل ما يُتداول على لسانها في هذا الشأن هو كذب صريح ويدل على غياب الأمانة المهنية وعدم الحرفية من بعض من ينشرون تلك الأخبار دون تحقق، معتبرة أن ما يحدث هو "من قبيل الزيط في الزيطة"، في إشارة منها إلى موجة الجدل التي صاحبت ظهورها الأخير في الفرح.


وأكدت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو شخص يروّج لتصريحات أو أخبار كاذبة تمسها أو أسرتها، مشددة على ضرورة تحري الدقة والمصداقية في تداول الأخبار.

شهد حفل زفاف دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، أجواء غير تقليدية خطفت الأنظار وأشعلت السوشيال ميديا، ليس فقط بسبب أجواء الفرح المليئة بالمرح، ولكن بسبب تورتة الفرايد تشيكن الغريبة التي استبدلت بها العروس الكيك التقليدي لتصبح حديث الساعة بعد الحفل.

هبة قطب تصريحات هبة قطب فرح ابنة هبة قطب دينا هشام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي

التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

ترشيحاتنا

الصلاة

هل يجوز الصلاة بأهل بيتي جالسا؟ .. أمين الفتوى يجيب

الجندى يشارك فى احتفالية نصر أكتوبر بجامعة القاهرة

الجندى يشارك فى احتفالية نصر أكتوبر بجامعة القاهرة الأربعاء المقبل

ذكرى نصر السادس من أكتوبر

الأزهر: نصر أكتوبر ملحمةٌ خالدة سطر فيها أبناء مصر أروع بطولات الإيمان والكرامة

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

فيديو

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد