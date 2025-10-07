محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال الرصف والتطوير ورفع الكفاءة الجارية بشارع سعد زغلول بدءاً من كوبري الجامعة وصولاً لميدان عرابي بطول 2.5 كم ومتوسط عرض 14م وبتكلفة 25 مليون جنيه وتذليل أي عقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال لسرعه الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد.

قدم المهندس محمد صلاح رئيس قطاع المشروعات بمديرية الطرق والنقل شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بشارع سعد زغلول والذي يعد من الشوارع الرئيسية والهامة داخل مدينة الزقازيق وتمت الإشارة إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تطوير وصيانة ورفع كفاءة المرحلة الأولى من الشارع بدءأ من كوبري جامعة الزقازيق وصولا لكوبري مستشفي الجامعة بطول 1.2 كم ومتوسط عرض 14م وذلك بمعرفة مديرية الطرق والنقل .

وأضاف رئيس قطاع المشروعات أن الأعمال الجارية تشمل تكسير وكشط طبقات الأسفلت المعيبة وفرد طبقات التأسيس لبدء أعمال الرصف بجانب إحلال وتجديد الأرصفة من الجانبين مع عمل أكثر من رامب علي مسافات معينة بطول الكريق لتسهيل حركة ذوي الهمم وكذلك نقل أعمدة الإنارة بما يتماشي مع خطة توسعة الطريق لافتاً إلى أنه من المقرر الإنتهاء من كافة الأعمال نهاية شهر فبراير القادم.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن خاصة في أوقات الذروة وتوفير الجهد والوقت وعدم تعطيل مصالح المواطنين إلى جانب تحسين الصورة البصرية وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

وفي نهاية الجولة شدد المحافظ على أحمد ضاحي رئيس حي أول بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد وكذلك التنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية خلال ساعات العمل وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.