قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة محتملة للأهلي.. نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده
شيخ الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم.. ويدعو له بالصحة والعافية
دعوات بالشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تدهور حالته الصحية
فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر: تطوعت بالجيش لخدمة بلدي ومساعدة الجرحى والمصابين
إجراءات ضد مروّجي الأكاذيب.. الزمالك يرد على أنباء رحيل جون إدوارد
مقتـ ل شخص وإصابة آخرين باشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في حلب
الفخر العربي.. سفير الإمارات يهنئ مصر بفوز خالد العناني مديرا عاما لليونسكو
الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس هذه اللحظة التاريخية
وزير السياحة والآثار يعلق على فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو: عنده برنامج انتخابي رائع
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
إغلاق 5 مدارس سودانية في أسوان تعمل دون ترخيص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال الرصف والتطوير ورفع الكفاءة الجارية بشارع سعد زغلول بدءاً من كوبري الجامعة وصولاً لميدان عرابي بطول 2.5 كم ومتوسط عرض 14م وبتكلفة 25 مليون جنيه وتذليل أي عقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال لسرعه الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد.

قدم المهندس محمد صلاح رئيس قطاع المشروعات بمديرية الطرق والنقل شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بشارع سعد زغلول والذي يعد من الشوارع الرئيسية والهامة داخل مدينة الزقازيق وتمت الإشارة إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تطوير وصيانة ورفع كفاءة المرحلة الأولى من الشارع بدءأ من كوبري جامعة الزقازيق وصولا لكوبري مستشفي الجامعة  بطول 1.2 كم ومتوسط عرض 14م وذلك بمعرفة مديرية الطرق والنقل .

وأضاف رئيس قطاع المشروعات أن الأعمال الجارية  تشمل تكسير وكشط طبقات الأسفلت المعيبة  وفرد طبقات التأسيس لبدء أعمال الرصف بجانب إحلال وتجديد الأرصفة من الجانبين مع عمل أكثر من رامب علي مسافات معينة بطول الكريق لتسهيل حركة ذوي الهمم  وكذلك نقل أعمدة الإنارة بما يتماشي مع خطة توسعة الطريق  لافتاً إلى أنه من المقرر الإنتهاء من كافة الأعمال نهاية شهر فبراير القادم.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن خاصة في أوقات الذروة وتوفير الجهد والوقت وعدم تعطيل مصالح المواطنين إلى جانب تحسين الصورة البصرية وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

وفي نهاية الجولة شدد المحافظ على أحمد ضاحي رئيس حي أول بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد وكذلك التنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية خلال ساعات العمل وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية سعد زغلول أعمال الرصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

ترشيحاتنا

أرشيفية

الأطباء تنشر قائمة الشرف لأبنائها شهداء حرب أكتوبر 1973

الدكتور خالد العناني

تقدير دولي لمكانة مصر.. اتحاد العمال عن فوز العناني برئاسة اليونسكو

البابا تواضروس

البابا تواضروس يزور إيبارشية منفلوط | صور

بالصور

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

رام 1500
رام 1500
رام 1500

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

أرز بالدجاج
أرز بالدجاج
أرز بالدجاج

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تعرف على هافال جوليان 2026 في السعودية

هافال جوليان 2026
هافال جوليان 2026
هافال جوليان 2026

فيديو

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد