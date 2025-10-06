محافظ الشرقية يتابع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني القديمة والآيلة للسقوط| صور

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بمعرفة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمباني القديمة بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق والتي تمثل خطراً داهماً على أرواح المواطنين، والتأكد من التعامل السريع معها ، مشدداً على فرض كردون أمني وعمل ساتر عند إجراء أعمال الإزالة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وتابع المحافظ أعمال الإزالة الجارية لأحد العقارات القديمة بالشارع والصادر له قرار إزالة ، مشدداً على رئيس حي أول بسرعة إخلاء كافة المحال التجارية أسفل العقارات الصادر لها قرارات إزالة وغلقها مع التنبيه على أصحابها بالبدء فوراً في تنفيذ أعمال الإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.

وخلال جوله المحافظ بشارع مولد النبي تلاحظ له وجود عمارتين بناء حديث، ليكلف المحافظ على الفور رئيس حي أول بمراجعة التراخيص الممنوحة لأصحابها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال المخالفة.

وأمر محافظ الشرقية رئيس حي أول برفع تراكمات القمامة بقطعة أرض فضاء بالشارع مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبها لعدم تسويرها والحفاظ عليها حتى لا تتحول لمقلب قمامة ينبعث منه روائح كريهه تضر بالبيئة وتؤثر على الصحة العامة للمواطنين .

ولتسهيل الحركة المرورية بشارع مولد النبي قاد محافظ الشرقية حملة لرفع الإشغالات بالشارع وإلزام إصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لها قائلاً : أنه لن يسمح لأحد بالتعدي على حرم الطريق وعرقلة حركة المواطنين بالشارع.