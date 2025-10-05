محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية يرافقه اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة بوضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بمدينة الزقازيق وذلك في اطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ ٥٢ لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

بدأت مراسم الإحتفال بقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء مصر الأبرار وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد تقديراً لما قدمه من تضحيات للحفاظ على أرض الوطن ولتعزز من روح الولاء والإنتماء لوطننا الغالي مصر.

هنأ محافظ الشرقية القيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بذكري إنتصارات أكتوبر والتي جسدت أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمت روح الإنتماء والولاء للوطن الغالي مصر داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن تظل قواتنا المسلحة دائما" حصناً منيعاً وصرحاً شامخاً يجسد العزة والقوة والفخر والكرامة.

كما أرسل محافظ الشرقية سلاما" إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية أرض مصر الطاهرة، وقدموا لأجيالٍ تأتي من بعدهم القدوة والمثل في التضحية والفداء مقدما تحيةً إعزاز وتقدير إلى رجال القوات المسلحة المصرية الذين يرابطون الآن في كل بقعةٍ من أرض مصر مع إخوانهم من رجال الشرطة ليحفظوا لمصر أمنها وأمانها وإستقرارها.

وقال المحافظ ان انتصارات أكتوبر المجيدة علامة بارزة فى تاريخ مصر المعاصر ومصدر إلهام دائم ورسالة خالدة تغذي وجدان الأجيال بروح الإنتماء والتحدي تجلت فيها قوة الإرادة المصرية وعزيمة جنودنا البواسل الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة الذكية وقدموا أرواحهم لكى يبقي الوطن شامخا" والشعب آمنا مرفوع الرأس على أرضه لتظل ذكراهم دافعاً لنا لنبذل مزيد من الجهد والعمل لصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وحرص محافظ الشرقية على مصافحة الحضور مقدماً لهم التهنئة بإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة مؤكد أن القوات المسلحة ستظل مبعث فخر وإعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة والذي قدم رجالها أرواحهم ودمائهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن ولتعبر عن إنتصار الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها الغالية ولتبرهن علي ان القوات المسلحة المصرية مثالاً للإخلاص في الحفاظ على الأمن القومي والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لمواصلة جهود التعمير والتنمية.