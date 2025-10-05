قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة
الجبهة الوطنية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة مجد تتجدد.. ونصرك يا مصر مستمر
وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزه أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
فن وثقافة

الثلاثاء.. محاضرة حول بوابة مصر الشرقية بالأمير طاز

اكتشاف اسرار جديدة
اكتشاف اسرار جديدة
أحمد عبد القوى

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بالتعاون مع مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث محاضرة جديدة بعنوان “اكتشاف بوابة مصر الشرقية بشمال سيناء”، وذلك في السادسة مساء الثلاثاء (7 أكتوبر) بقصر الأمير طاز بالخليفة.

يُحاضر في اللقاء الدكتور محمد عبد المقصود، عالم الآثار المصرية والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، حيث يستعرض مجموعة من المحاور الرئيسية، من أبرزها:

 •  بانوراما تاريخ مصر العسكري في شمال سيناء ودورها الاستراتيجي عبر العصور.

 • أهم الاكتشافات الأثرية المصرية في سيناء بعد عودتها للسيادة الوطنية.

 • قصة استرداد آثار سيناء من إسرائيل والجهود المبذولة في هذا المجال.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار حرص المؤسسة على إبراز الأهمية التاريخية والحضارية لسيناء باعتبارها البوابة الشرقية لمصر، وما تحتضنه من شواهد أثرية تؤكد دورها في حماية الأمن القومي المصري عبر العصور.

الندوة تأتي ضمن احتفالات وزارة الثقافة المصرية بأعياد نصر أكتوبر المجيد

ثقافة فن اكتشاف

بالصور

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

