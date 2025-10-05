اصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السعديين منيا القمح أمام قريه الحميدية دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى السعديين بمنيا القمح يفيد استقبال 10 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السعديين منيا القمح أمام قريه الحميدية دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.