محافظ الشرقية يتفقد موقع انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بشارع مولد النبي بالزقازيق

انتقل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية لتفقد موقع انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة الصادر بشأنه قرار إزالة، بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، وذلك أثناء تنفيذ أعمال الإزالة من قِبل المقاول، المتعاقد مع مالك العقار دون وقوع أي وفيات أو إصابات.

وكان محافظ الشرقية فور تلقيه إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بحدوث انهيار جزئي لعقار قديم أثناء تنفيذ أعمال الإزالة المقررة توجه علي الفور لتفقد ومعاينة الموقع يرافقه اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول والمهندس محمد صلاح مدير وحدة التدخل السريع بالديوان العام لمتابعة الموقف علي الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والحفاظ علي الممتلكات.

أوضح المحافظ أنه تم فرض كردون امني حول العقار بمعرفة رجال الحماية المدنية والمرور لحين الإنتهاء من أعمال الإزالة المقررة له وذلك خلال 24 ساعه من تاريخه حفاظا" علي أرواح المواطنين بالمنطقة.

كما وجّه المحافظ مديرة الإدارة الهندسية بالمحافظة بسرعة مراجعة الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة، مشددًا على استمرار المحافظة في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.