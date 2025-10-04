قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحة الشرقية: تقديم الخدمة الطبية لـ 60 ألفًا من كبار السن وذوي الإعاقة خلال 53 أسبوعا

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود الفرق الطبية المتحركة بالوحدات الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ (٦٠٦٥٥) زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية  لكبار السن وذوي الهمم بالقرى من خلال (125) مركزاً طبياً موزعاً على جميع الإدارات الصحية بنطاق المحافظة وذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار الإنتشار المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة ، وقاموا بتقديم (1900) زيارة منزلية لكبار السن أمس الجمعة.

وبلغ إجمالى عدد الزيارات التى  تم تنفيذها على مدار " 53"  أسبوعاً لـ (٦٠٦٥٥) زيارة منزلية.

وأشار محافظ الشرقية الي أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية "كبار السن " تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق ٦٥ عاماً وذوى الهمم ، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية.

