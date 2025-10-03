انطلاق مسابقات تراث أدب الخيل بمهرجان الشرقية للخيول العربية

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انطلاق مسابقات تراث أدب الخيل العربية الأصيلة والمقامة ضمن فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 29 علي أرض المحافظة بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان بمشاركة 63 من الخيل العربية الأصيلة متمنياً للمشاركين إحراز المراكز الأولى والفوز بجوائز المسابقة.

أكد المحافظ أن مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة والذي تنظمه المحافظة خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وتحت رعاية وزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والشباب والرياضة وجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي يعد فرصة رائعة للاستمتاع بمشاهدة أمهر الخيول في مصر وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة من أشهر الحكام في مصر لتمثل خطوه جادة لمحافظة الشرقية لعودة مهرجان الخيول العربية على خريطة السياحة العالمية.

أوضح محافظ الشرقية أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يحظى دائمآً بإقبال كبير واهتمام دولي متزايد وسجل هذا العام مشاركة 104 من الخيول في مسابقات جمال الخيل من جنسيات ( مصر -السعودية – الكويت – الإمارات – قطر -ايطاليا ) إضافة إلى 63 من المشاركين اليوم في مسابقات تراث أدب الخيل ليواصل مهرجان الشرقية تميزه وتصدره لكافة الفاعليات ويعزز من مكانة الشرقية كحاضنه لكبري الفعاليات والأحداث الرياضية المحلية.

حرص المحافظ على توجيه الشكر المشاركين من أصحاب الخيول العربية على تلبية الدعوة والمشاركة في فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الــ 29 ليمثل انطلاقة لغد أفضل لمحافظة الشرقية. لافتا الى أن جوائز المهرجان لهذا العام دروع تميز ومجسم لحصان جامح يمثل شعار محافظة الشرقية.