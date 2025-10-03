هجيب شيخ يتوضأ باللبن.. الداخلية تضبط صاحبة مشاجرة الشرقية بسبب الميراث| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشادة كلامية وألفاظ خادشة للحياء بين سديتين بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول: (ربة منزل)، وطرف ثان: (زوجة شقيقها "القائمة على تصوير المقطع") مقيمتان بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، لخلافات بينهما حول الميراث تعديا خلالها على بعضهما بالسب والقذف، أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتبادلا الإتهامات فيما بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



