وكيل المخابرات العامة السابق: إسرائيل رفضت فكرة الانتخابات في القدس الشرقية

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إنه جرى الاتفاق مع الفصائل الفلسطينية على إجراء انتخابات في حوار تم في شهري فبراير ومارس 2021، وتم استضافة كل المسؤولين عن الانتخابات ورئيس لجنة الانتخابات المركزية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي و الإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم التوافق مع الرئيس محمود عباس أبو مازن على أن يصدر مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وأتبعناه بميثاق شرف الانتخابات ولم يكن يتبقى سوى تنفيذ الانتخابات على الأرض، لكن للأسف إسرائيل رفضت فكرة الانتخابات في القدس الشرقية.

وتابع أن الرئيس أبو مازن قرر أنه إذا لم يكن هناك انتخابات في القدس فلا انتخابات على الإطلاق، ولكن كانوا جادين لإتمام هذه الانتخابات، وقال الرئيس أبو مازن إن الانتخابات تأتي بمن تأتي لكن لابد من تغيير الوضح الكارثي الحالي في الضفة الغربية من تهجير واستيطان، وما يحدث في غزة من حروب متتالية وازدياد سوء ولكن لم يكتمل الأمر.