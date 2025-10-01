نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة

أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني ونائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل، أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وقال تحسين الأسطل - في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - إن قوات الاحتلال قامت بعملية تدمير كامل وشامل لكل الحياة العصرية والمدنية في قطاع غزة، مضيفا أن الشعب الفلسطيني مهدد في وجوده واستقراره في غزة والضفة الغربية التي يلتهمها الاستيطان الإسرائيلي.



ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية متورطة في حرب الإبادة الجماعية في غزة؛ حيث وفرت السلاح بكل أشكاله وأنواعه لحكومة بنيامين نتنياهو، مطالبا بتوفير ضمان للشعب الفلسطيني لتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، خاصة أن هناك حالة تضامن شعبي على مستوى العالم مع حقوق الشعب الفلسطيني.



وأضاف نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين أن تنكر الحكومات الإسرائيلية اليمينية واليسارية المتطرفة وتنكر الإدارة الأمريكية تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني قاد إلى هذه المرحلة، وهناك قناعة لدى كل دول العالم بالتعاطي بجدية مع إقامة الدولة الفلسطينية.