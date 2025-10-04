تحت شعار " لياقة المصريين".. شباب ورياضة الشرقية تواصل تنفيذ برنامج اللياقة البدنية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي الدور الفعال لمديرية الشباب والرياضة في تنمية مهارات الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الرياضية والثقافية كذلك دورها في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للشباب وتوفيربيئة داعمة للتطور الشخصي والإجتماعي.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة استمرار الإدارة العامة للرياضة في تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية داخل المحافظة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وذلك ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذى تقوم به الوزارة لتشجيع ممارسة الرياضة بكل مكان بصورة مستمرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي أن المشروع يستهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة للأسر الشرقاوية لجميع الفئات العمرية (رجال - سيدات – أطفال) وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة " مشي- جري" وتمرينات رياضية أخري، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر، لافتاً إلي أنه يقوم بالتدريب منشطين رياضيين بالمديرية بالإضافة إلى توفيرأدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية.

وأضاف أن البرنامج ينفذ كل يوم جمعة الساعة ٨ صباحاً بأماكن مختلفة داخل المحافظة منها ( منيا القمح ، ابو حماد ، الحسينية ، الإبراهيمية ) وذلك بهدف خدمة وتشجيع راغبى ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة لحثهم على الرياضه وأداء التمارين الرياضية بصفه مستمرة وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.