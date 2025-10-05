إحالة 45 عاملا بالمنشآت الخدمية للتحقيق في الحسينية وفاقوس

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل و تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي المنشآت التعليمية بمركزي الحسينية وفاقوس لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم حضور ٢٠ من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية سعود التابع للإدارة الصحية بالحسينية كذلك عدم تواجد ١ من العاملين بالمركز وتم التسديد قرين أسمائهم بالغياب وترك العمل.

كما تبين عدم تواجد ٣ بمقر الإدارة البيطرية بفاقوس التابعة لمديرية الطب البيطرى بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد ٢١ من العاملين بمقر مستشفى فاقوس المركزي التابع لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.