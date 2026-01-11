خلال احتجاجات مؤيدة لـ بهلوي .. إيراني ينزل علم بلاده من فوق سفارة طهران في لندن

شهدت العاصمة البريطانية لندن، السبت، واقعة لافتة خلال وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية، حيث أقدم أحد المتظاهرين على إنزال علم الجمهورية الإسلامية من سارية السفارة، ورفع علم إيران الملكي الذي كان معتمدًا قبل ثورة عام 1979، في تعبير رمزي عن دعمه للاحتجاجات المتواصلة داخل إيران.

وأفاد مراسل الأناضول بأن مئات المحتجين تجمعوا أمام السفارة في منطقة كنسينغتون، دعمًا للمظاهرات الجارية في إيران، وإسنادًا لرضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع محمد رضا بهلوي.

وشارك في التظاهرة أنصار التيار الملكي ومعارضو النظام الحالي، رافعين أعلام إيران القديمة التي تحمل رمزي الأسد والشمس، إلى جانب أعلام إسرائيل.

كما دعت منظمة “أوقفوا الكراهية”، المعروفة بتأييدها لإسرائيل، إلى المشاركة في الوقفة، مؤكدة في بيان لها أن “الإيرانيين في بريطانيا وقفوا إلى جانبنا خلال أصعب فتراتنا، وحان الوقت لدعم إيران حرة”، مطالبة بحظر الحرس الثوري الإيراني.

وخلال الاحتجاج، تسلق أحد المتظاهرين شرفة مبنى السفارة وأنزل العلم الإيراني، قبل أن تضع شرطة لندن القبض عليه بتهمة دخول ممتلكات دبلوماسية دون إذن. كما أعلنت الشرطة توقيف متظاهر آخر بتهمة الاعتداء على عناصر الطوارئ، مشيرة إلى أن عدد المشاركين في الاحتجاج تراوح بين 500 و1000 شخص، مع تعزيز التواجد الأمني في محيط السفارة.

وتعود جذور الاحتجاجات في إيران إلى 28 ديسمبر 2025، حين بدأ تجار بازار طهران الكبير تظاهرات احتجاجًا على التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى مدن عدة.

وفي ظل غياب إحصاءات رسمية، أفادت وكالة “هرانا” الحقوقية الإيرانية، في تقرير صدر في 9 يناير، بمقتل 65 شخصًا، بينهم 15 من عناصر الأمن، وإصابة العشرات، واعتقال 2311 شخصًا منذ اندلاع الاحتجاجات.

وفي المقابل، ذكرت وكالة “تسنيم” أن عدد المصابين من ضباط الشرطة بلغ 568، إضافة إلى 66 من عناصر ميليشيا الباسيج.

وتزامن ذلك مع أضرار لحقت بمؤسسات ومركبات عامة في عدة مناطق، فيما أصدرت السلطات في طهران تحذيرات للمواطنين بعدم الخروج، في ظل تصاعد التوترات الأمنية.