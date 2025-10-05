مصرع شخصين أسفل عجلات قطار بالشرقية

الأحد 05/أكتوبر/2025 - 12:29 م 10/5/2025 12:29:27 PM

لقي شخصان مصرعهما أسفل عجلات قطار بالقرب من مزلقان القرين بعد معهد ضباط الصف وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة باستقبال شخصين جثث هامدة وتم التحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعهما أسفل عجلات قطار بالقرب من مزلقان القرين بعد معهد ضباط الصف وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.