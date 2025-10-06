مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما اصيب اثنان آخران بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق السلام بلبيس أمام مجمع البيض إتجاه بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة كما تم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس يفيد إستقبال جثة وإثنين مصابين وتم التحفظ علي الجثة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

