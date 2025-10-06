مصرع شخص سقط داخل ماكينة مصنع بالعاشر من رمضان

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه داخل ماكينة أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي جامعة العاشر من رمضان تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى جامعة العاشر يفيد استقبال "جثة" لشخص، وتم التحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وبالhنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر سقوطه داخل ماكينة أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جامعة العاشر من رمضان تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.