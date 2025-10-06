وفاة فني إنارة أثناء تأدية عمله بحي ثان الزقازيق

لقي شخص يدعي صبحي عيد عباس وشهرته "الشيخ مسعد" فني إنارة بحي ثان الزقازيق مصرعه إثر إصابته خلال تأدية عمله وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

ومن جانبه نعي المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية وفاة الفقيد مؤكداً تقديم كافة سُبل الدعم والرعاية اللازمة لأسرة الفقيد وتلبية احتياجاتهم تقديراً لما قدّمه من جهد وإخلاص خلال فترة عمله.

ويتقدم المحافظ بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الكريم ولزملائه من العاملين بحي ثانِ الزقازيق ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.