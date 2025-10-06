الشرقية: إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات

تمكنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الشرقية من إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة منها 8 حالات تعد بالبناء على مساحة 444 مترا و4 حالات تعد على الأراضى الزراعية على مساحة قيراطين و6 أسهم بمركزى أولاد صقر والزقازيق .



وأوضح المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية،أن تلك الجهود تأتي في إطار التصدي بكل حزم لأية محاولات للبناء المخالف،وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء،في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة للموجة الـ 27 لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

