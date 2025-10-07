وزير السياحة والآثار يعلق على فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو: عنده برنامج انتخابي رائع

أكد شريف فتحى وزير السياحة والآثار، أنه كان لدي ثقة في فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مشيرا إلى أن نجاحه مشرف ولديه برنامج إنتخابي رائع.

وقال شريف فتحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن فوز الدكتور خالد العنانى بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو حدث عظيم وفخر واعتزاز وفرحة لمصر كلها، كاشفا عن أنه كان لديه ثقة بان العنانى كان سيفوز بالمنصب.

وتابع وزير السياحة والأثار، أن القيادة السياسية كانت خلف الدكتور خالد العناني، مؤكدا أن نجاحه هو نجاح للدولة.