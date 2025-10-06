قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة محتملة للأهلي.. نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده
شيخ الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم.. ويدعو له بالصحة والعافية
دعوات بالشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تدهور حالته الصحية
فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر: تطوعت بالجيش لخدمة بلدي ومساعدة الجرحى والمصابين
إجراءات ضد مروّجي الأكاذيب.. الزمالك يرد على أنباء رحيل جون إدوارد
مقتـ ل شخص وإصابة آخرين باشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في حلب
الفخر العربي.. سفير الإمارات يهنئ مصر بفوز خالد العناني مديرا عاما لليونسكو
الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس هذه اللحظة التاريخية
وزير السياحة والآثار يعلق على فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو: عنده برنامج انتخابي رائع
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
إغلاق 5 مدارس سودانية في أسوان تعمل دون ترخيص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير السياحة عن فوز العناني بمدير عام اليونسكو: مصر تستحق هذا الفوز العظيم

خالد العناني
خالد العناني
هاني حسين

عبّر المهندس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن فخره واعتزازه باكتساح الدكتور خالد العناني لعملية التصويت بالمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، والتي أسفرت عن فوزه بمنصب المدير العام الجديد للمنظمة، خلفًا للفرنسية أودري أزولاي، بعد حصوله على أغلبية الأصوات، إذ اكتسح العناني نظيره الكونغولي بحصوله على 55 صوتًا مقابل صوتين فقط للمرشح المنافس.

 وقال شريف فتحي في مداخلة هاتفية في برنامج “ الصورة ” المذاع على قناة “ النهار ”، :"  مشاعر مختلطة بالفخر والاعتزاز. هو يستحق، ومصر تستحق هذا الفوز العظيم".


وأضاف،:"كانت لديّ ثقة كبيرة في فوزه، لعدة أسباب، أولها أن دعم الدولة له كان كبيرًا جدًا، والرئيس السيسي شخصيًا، وكذلك جميع جهات الدولة، دعموا شخصًا يملك الكفاءة والخبرة ليمثل مصر بشكل مشرف وكبير، ويحقق النجاح في موقعه".


ولفت إلى أن الدكتور العناني بذل مجهودًا كبيرًا في حملته الانتخابية على مدار عامين ونصف، قائلاً:"وأظن، بقراءة سريعة، أنها كانت حملة انتخابية غير مسبوقة ومحترمة، قائمة على نقاط محددة.


وتابع:"وعلى صعيد الشق السياسي، لأن هذا الجانب يتداخل في الأمر أيضًا، فإن ما تحقق يُعد نجاحًا للدولة المصرية بأكملها، ونجاحًا لشخص هو خير من يمثل الدولة".


وحول تأثير ذلك على افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو حدث عظيم، علّق قائلًا:"يتواكب هذا الحدث مع السادس من أكتوبر، وايضاً ونحن في مرحلة الإعداد لافتتاح المتحف الكبير، وهو صرح غير مسبوق تفتخر به مصر، سواء من خلال وظيفتي أو حتى من منظور سائح. هو متحف نفتخر به جميعًا، وسيحظى بإعجاب العالم. اليوم فقط رأيت أعدادًا هائلة من السياح الأجانب بأرقام غير مسبوقة، رغم أن الافتتاح الرسمي لم يتم بعد".


وعن الاستعدادات للافتتاح اختتم قائلًا:"العمل يتم على قدم وساق و الافتتاح سيرتكز على احتفال مبهر، يحضره السيد الرئيس، وضيوفه، وضيوف مصر".

السياحة وزير السياحة مصر العناني خالد العناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

ترشيحاتنا

ماجدالكدواني

ماجد الكدواني: زمان كنت عصبي في البيت وحياتي صاخبة

يوسف القعيد

متحدثا عن انتصار أكتوبر.. يوسف القعيد: حرب أكتوبر أعادت لنا كرامتنا وهي الهرم الرابع في مصرنا الحبيبة

خالد العناني

وزير التعليم العالي عن فوز العناني برئاسة اليونسكو: مصر تعود لريادتها في الثقافة والعلوم

بالصور

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

رام 1500
رام 1500
رام 1500

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

أرز بالدجاج
أرز بالدجاج
أرز بالدجاج

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تعرف على هافال جوليان 2026 في السعودية

هافال جوليان 2026
هافال جوليان 2026
هافال جوليان 2026

فيديو

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد