وزير السياحة عن فوز العناني بمدير عام اليونسكو: مصر تستحق هذا الفوز العظيم

عبّر المهندس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن فخره واعتزازه باكتساح الدكتور خالد العناني لعملية التصويت بالمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، والتي أسفرت عن فوزه بمنصب المدير العام الجديد للمنظمة، خلفًا للفرنسية أودري أزولاي، بعد حصوله على أغلبية الأصوات، إذ اكتسح العناني نظيره الكونغولي بحصوله على 55 صوتًا مقابل صوتين فقط للمرشح المنافس.

وقال شريف فتحي في مداخلة هاتفية في برنامج “ الصورة ” المذاع على قناة “ النهار ”، :" مشاعر مختلطة بالفخر والاعتزاز. هو يستحق، ومصر تستحق هذا الفوز العظيم".



وأضاف،:"كانت لديّ ثقة كبيرة في فوزه، لعدة أسباب، أولها أن دعم الدولة له كان كبيرًا جدًا، والرئيس السيسي شخصيًا، وكذلك جميع جهات الدولة، دعموا شخصًا يملك الكفاءة والخبرة ليمثل مصر بشكل مشرف وكبير، ويحقق النجاح في موقعه".



ولفت إلى أن الدكتور العناني بذل مجهودًا كبيرًا في حملته الانتخابية على مدار عامين ونصف، قائلاً:"وأظن، بقراءة سريعة، أنها كانت حملة انتخابية غير مسبوقة ومحترمة، قائمة على نقاط محددة.



وتابع:"وعلى صعيد الشق السياسي، لأن هذا الجانب يتداخل في الأمر أيضًا، فإن ما تحقق يُعد نجاحًا للدولة المصرية بأكملها، ونجاحًا لشخص هو خير من يمثل الدولة".



وحول تأثير ذلك على افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو حدث عظيم، علّق قائلًا:"يتواكب هذا الحدث مع السادس من أكتوبر، وايضاً ونحن في مرحلة الإعداد لافتتاح المتحف الكبير، وهو صرح غير مسبوق تفتخر به مصر، سواء من خلال وظيفتي أو حتى من منظور سائح. هو متحف نفتخر به جميعًا، وسيحظى بإعجاب العالم. اليوم فقط رأيت أعدادًا هائلة من السياح الأجانب بأرقام غير مسبوقة، رغم أن الافتتاح الرسمي لم يتم بعد".



وعن الاستعدادات للافتتاح اختتم قائلًا:"العمل يتم على قدم وساق و الافتتاح سيرتكز على احتفال مبهر، يحضره السيد الرئيس، وضيوفه، وضيوف مصر".