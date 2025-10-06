قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيضان زانكلين الضخم.. قصة حدث ضخم غير مسار البحر المتوسط
مباحثات بين بوتين ونتنياهو حول 3 قضايا مهمة
السفير الأردني يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"
قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة
مصر الحاضر تنتصر.. تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي علي فوز خالد عناني في اليونسكو
ترتيب الدوري.. المصري يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي ثالثا
الصليب الأحمر في غزة: نسعى إلى تقديم ضمانات لتبادل المحتجزين والأسرى
شعبة السيارات تكشف تفاصيل هامة حول انخفاض الأسعار
مبروك لمصر.. تعليق يحيى الفخراني على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو
عودة إمام عاشور لـ الأهلي تقترب بعد تحسن حالته الصحية
محافظ القاهرة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
وزير الخارجية: دعم الرئيس السيسي ساهم في تحقيق الفوز الكاسح بانتخابات اليونسكو
توك شو

وزير السياحة: فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو نصر لمصر والدبلوماسية المصرية

خالد العناني
خالد العناني
عبد الخالق صلاح

وجه الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، التهنئة إلى الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، مؤكدًا أن هذا الفوز يُعد انتصارًا كبيرًا لمصر وللدبلوماسية المصرية، ونموذجًا مشرفًا لقيادة مصرية تبوأت موقعًا دوليًا رفيعًا.

وقال "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن الدكتور خالد العناني يمثل نموذجًا مشرفًا للقيادي المصري القادر على إدارة مؤسسات عالمية كبرى، مشيرًا إلى أن انتخابه على رأس منظمة اليونسكو يُعد فخرًا لكل المصريين والعرب، ودليلًا على الثقة الدولية في الكفاءة المصرية.

وأوضح أن البرنامج الانتخابي للدكتور العناني كان على أعلى مستوى من الإعداد والتنظيم، وجرى تنفيذه بدعم كامل من الدولة المصرية، مؤكدًا أن الحملة التي استمرت على مدار عامين حظيت بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الخارجية وكافة مؤسسات الدولة، وهو ما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي غير المسبوق.

وشدد على أن فوز العناني لا يُعد انتصارًا شخصيًا فحسب، بل هو تتويج لمكانة مصر العالمية ولدورها التاريخي في دعم المنظمات الثقافية والتعليمية الدولية، مشددًا على أن مصر ستواصل دعمها له في أداء مهامه داخل اليونسكو بما يعزز التعاون القائم بين الجانبين في مختلف الملفات المشتركة.

وتابع: "فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب هو فوز لكل المصريين والعرب، ورسالة تؤكد مكانة مصر وريادتها الثقافية والحضارية على الساحة الدولية".

