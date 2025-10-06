وزير السياحة: فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو نصر لمصر والدبلوماسية المصرية

وجه الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، التهنئة إلى الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، مؤكدًا أن هذا الفوز يُعد انتصارًا كبيرًا لمصر وللدبلوماسية المصرية، ونموذجًا مشرفًا لقيادة مصرية تبوأت موقعًا دوليًا رفيعًا.

وقال "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن الدكتور خالد العناني يمثل نموذجًا مشرفًا للقيادي المصري القادر على إدارة مؤسسات عالمية كبرى، مشيرًا إلى أن انتخابه على رأس منظمة اليونسكو يُعد فخرًا لكل المصريين والعرب، ودليلًا على الثقة الدولية في الكفاءة المصرية.

وأوضح أن البرنامج الانتخابي للدكتور العناني كان على أعلى مستوى من الإعداد والتنظيم، وجرى تنفيذه بدعم كامل من الدولة المصرية، مؤكدًا أن الحملة التي استمرت على مدار عامين حظيت بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الخارجية وكافة مؤسسات الدولة، وهو ما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي غير المسبوق.

وشدد على أن فوز العناني لا يُعد انتصارًا شخصيًا فحسب، بل هو تتويج لمكانة مصر العالمية ولدورها التاريخي في دعم المنظمات الثقافية والتعليمية الدولية، مشددًا على أن مصر ستواصل دعمها له في أداء مهامه داخل اليونسكو بما يعزز التعاون القائم بين الجانبين في مختلف الملفات المشتركة.

وتابع: "فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب هو فوز لكل المصريين والعرب، ورسالة تؤكد مكانة مصر وريادتها الثقافية والحضارية على الساحة الدولية".