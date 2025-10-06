برلمانية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يُضاف لسجل مصر الدبلوماسي والثقافي

هنأت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب الدكتور خالد العناني، بفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ، مؤكدة أن ذلك يمثل انتصارا كبيرا للدبلوماسية الثقافية المصرية، وتجسيدا لمكانة مصر الحضارية والثقافية على الساحة الدولية.



وأشارت "سعيد" إلى أن حصول الدكتور خالد العناني على أغلبية كاسحة في التصويت داخل المجلس التنفيذي لليونسكو يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية وقدرتها على قيادة مؤسسات عالمية بحجم اليونسكو، لافتة إلى أن هذا النجاح إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجل مصر الدبلوماسي والثقافي والى إنجازات الشعوب العربية والأفريقية.

جاء ذلك بعد أن أعلن سفير مصر في باريس السفير علاء يوسف، فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة بمنصب مدير عام اليونسكو.

وكتب السفير المصري في فرنسا عبر صفحته بـ"فيسبوك" : "فى يوم النصر .. ألف مبروك لمصر فوزها بمنصب مدير عام اليونسكو .. الدكتور خالد العنانى يكتسح الانتخابات بعدد غير مسبوق من الأصوات".