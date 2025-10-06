السفير الأردني يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"

أعرب السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز الدكتور خالد العناني -وزير السياحة والآثار المصري السابق- بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).



وقال العضايلة - في تصريحات اليوم الاثنين - إن "هذا الإنجاز العالمي الكبير يُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر الحبيبة وللأمة العربية بأسرها"، مضيفًا أن "هذا الفوز التاريخي جاء متزامنًا مع احتفالات الشعب المصري الشقيق بذكرى نصر السادس من أكتوبر، ذلك الحدث المجيد الذي جسّد معاني الانتصار والعزة والكرامة لمصر والعرب جميعًا".



وتمنى السفير الأردني التوفيق للدكتور خالد العناني في مهمته الجديدة، وأن يُسدد الله تعالى خطاه لما فيه خير الإنسانية، وأن يديم على مصر العزيزة التقدم والازدهار، ومزيدًا من الإنجازات المشرفة على الساحة الدولية.