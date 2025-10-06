قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

القومي للمرأة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

خالد العناني
أمل مجدى

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس وجميع عضواته وأعضائه ونائبته،  بخالص التهاني إلى الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأول عربى ومصرى يفوز برئاسة المنظمة الأممية.

وأشادت المستشارة أمل عمار بما حققه الدكتور خالد العناني من فوزٍ مشرف يُجسد ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية وقدرتها على تولي المناصب القيادية في المنظمات العالمية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس مكانة مصر المرموقة ودورها الحضاري والثقافي الرائد على مستوى العالم.

مع ذكرى نصر أكتوبر المجيد

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو يوم لن ينساه التاريخ والذى يتزامن مع ذكرى نصر أكتوبر المجيد ، خاصة وأن الدكتور خالد العناني يعتبر بذلك أول عربى ومصرى يفوز برئاسة المنظمة الأممية.

وأوضحت رئيسة المجلس أن الدكتور خالد العناني، الذي شغل سابقًا منصب وزير السياحة والآثار المصري، ترك بصمة مميزة خلال فترة توليه المنصب من خلال جهوده في حماية التراث المصري والترويج للحضارة المصرية عالميًا وتنشيط قطاع السياحة.

وأضافت رئيسة المجلس  ان المجلس يفخر بهذا الفوز المستحق، الذي يعبر عن ريادة الدولة المصرية في المجالات الثقافية والعلمية، ويُعد مصدر إلهام للأجيال القادمة، وقالت المستشارة أمل عمار: يؤمن المجلس القومي للمرأة أن قيادة الدكتور العناني لليونسكو ستفتح آفاقًا جديدة لتعزيز دور المرأة عالميًا في مجالات التعليم، العلوم، والثقافة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون بين المجلس واليونسكو لدعم تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء مجتمعات مزدهرة".

وأضافت قائلة : "نتمنى للدكتور خالد العناني كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مؤكدين ثقتنا في قدرته على إحداث تأثير إيجابي على المستوى العالمي، مستلهمًا إرث مصر الحضاري العريق".
يذكر ان  "العنانى"، قد فاز بالمقعد بمنظمة اليونسكو خلفًا للفرنسية أودري أزولاي.

