بالصور

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح

أسماء عبد الحفيظ

يعتبر تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو واحد من أهم الحلويات التي يفضل تناولها الأغلبية تجمع بين ثلاث نكهات مستحيل تقاومها الشوكولاتة الفاخرة الكراميل المملح الغني وبسكويت.

طريقة عمل تارت سهلة ومضمونة، للشيف سارة عز.

مكونات طريقة عمل تارت سهلة

أولًا: لتحضير عجينة التارت البات سابلية

  • 1 و 1/2 كوب دقيق طحين
  • 1/2 كوب زبدة باردة ومقطعة مكعبات
  • 1/4 كوب سكر بودرة
  • رشة ملح
  • 1 صفار بيضة
  • 1 ملعقة صغيرة فانيليا
  • 1 إلى 2 ملعقة كبيرة ماء بارد حسب الحاجة
  • ثانيًا: لتحضير حشوة الشوكولاتة 
  • 200 غرام شوكولاتة داكنة أو نصف حلوة
  • 1 كوب كريمة سائلة
  • 1 ملعقة كبيرة زبدة اختياري لمزيد من اللمعان
  • فانيليا اختياري

الطريقة

1. تحضير عجينة التارت:

  • في وعاء، اخلطي الدقيق مع السكر البودرة والملح.
  • أضيفي الزبدة وادعكيها بأطراف الأصابع حتى تصبح كالرمل.
  • أضيفي صفار البيضة والفانيليا، وابدئي بالعجن، أضيفي قليل من الماء البارد فقط إذا احتاجت العجينة.
  • شكلي العجينة على شكل قرص، غلفيها ببلاستيك، وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
2. خبز التارت:

  • افردي العجينة في قالب تارت مدهون بالزبدة يفضل أن يكون قابل للإزالة.
  • اثقبي العجينة بالشوكة لمنع الانتفاخ، وضعي ورق زبدة وفوقه ثقل مثل حبوب أو رز.
  • اخبزيها في فرن محمى مسبقًا على حرارة 180°C لمدة 15 دقيقة، ثم أزيلي الثقل واخبزيها 10 دقائق إضافية حتى تحمر.
3. تحضير حشوة الشوكولاتة:

  • سخّني الكريمة في قدر حتى تبدأ بالغليان.
  • صبّي الكريمة الساخنة على الشوكولاتة المفرومة واتركيها دقيقة.
  • قلّبي حتى تذوب الشوكولاتة وتصبح ناعمة، ثم أضيفي الزبدة والفانيليا اختياري

4. التجميع:

  • اسكبي خليط الغاناش فوق التارت المخبوز والبارد.
  • اتركيه ليبرد في درجة الغرفة، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى يتماسك.

للتزيين اختياري

  • فواكه توت، فراولة، توت أزرق
  • رشة كاكاو أو شوكولاتة مبشورة
  • مكسرات مجروشة

 ملاحظات

يمكن استخدام شوكولاتة بالحليب أو بيضاء حسب الرغبة.

