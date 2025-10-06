قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصليب الأحمر بغزة: نسعى إلى تقديم ضمانات أمنية لتبادل المحتجزين والأسرى
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة شاملة بين عمالقة التصوير.. كاميرا آيفون 17 برو ماكس وجالكسي إس 25 ألترا

كاميرا آيفون 17 برو ماكس
كاميرا آيفون 17 برو ماكس
احمد الشريف

تستمر المنافسة المحتدمة بين عملاقي الهواتف الذكية، آبل وسامسونج، في كل عام، حيث يمثل كل من iPhone 17 Pro Max و Galaxy S25 Ultra ذروة ما توصلت إليه تكنولوجيا تصوير الهواتف الذكية.

 تتركز هذه المقارنة على أداء الكاميرات الخلفية لكل جهاز، مع تحليل معمق للمستشعرات والعدسات وميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أضافتها كل شركة.

العتاد الصلب: دقة المستشعرات وقدرات التقريب

يأتي Galaxy S25 Ultra مزودًا بترسانة كاميرات قوية، بقيادة مستشعر رئيسي بدقة فائقة قد تصل إلى 200 ميجابكسل، مما يضمن التقاط تفاصيل دقيقة للغاية. 

يركز هاتف سامسونج بشكل خاص على التقريب البصري، حيث يتوقع أن يحافظ على ميزة العدسات البيريسكوبية المزدوجة بمدى تقريب بصري يصل إلى 10x، مما يجعله ملك التقريب. 

في المقابل، يتبع iPhone 17 Pro Max نهج آبل المعتاد، بالتركيز على جودة الصور النهائية بدلاً من الأرقام الضخمة.

 يتميز الآيفون بمستشعر رئيسي مُحسّن بدقة 48 ميجابكسل، مع تحسينات كبيرة على عدسة التليفوتوجراف (التقريب)، والتي يُشاع أنها ستحصل على قدرات تقريب بصري محسّنة لتنافس سامسونج بشكل أقوى، مع الحفاظ على فتحات عدسة واسعة للحصول على أداء ممتاز في الإضاءة المنخفضة.

الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور

يعد الذكاء الاصطناعي هو الميدان الحقيقي للمنافسة هذا العام. أدخلت سامسونج مجموعة من الميزات الجديدة ضمن حزمة Galaxy AI التي تعتمد على نماذج لغوية كبيرة للتحرير المتقدم، مثل إزالة العناصر غير المرغوب فيها وتعديل الإضاءة والظلال بطريقة احترافية بعد التقاط الصورة. 

في المقابل، عززت آبل قدراتها في معالجة الصور عبر شريحة A17 Bionic، حيث يركز iPhone 17 Pro Max على تحسين الـ "Photonic Engine"، مما يوفر معالجة لحظية للصور لتحسين الألوان والنطاق الديناميكي (HDR)، بالإضافة إلى تطوير خاصية التصوير السينمائي (Cinematic Mode) والتصوير الاحترافي (ProRes Video) في ظروف الإضاءة الصعبة.

تفوق كل هاتف في سيناريوهات الاستخدام

يُرجّح أن يتفوق Galaxy S25 Ultra في سيناريوهات تحتاج إلى التقاط أهداف بعيدة جداً أو في ظروف الإضاءة الجيدة جداً بفضل الدقة الهائلة للمستشعر الرئيسي وقدرات التقريب. 

بينما يُتوقع أن يستمر iPhone 17 Pro Max في التفوق على مستوى جودة الفيديو واستقرار التسجيل، وكذلك في تقديم ألوان طبيعية ومتوازنة في مختلف الظروف، بالإضافة إلى الأداء المتميز في التصوير الليلي بفضل تحسين العتاد والبرمجيات معًا. 

يعتمد اختيار الأفضل بينهما على أولوية المستخدم: القوة المطلقة في التقريب والدقة لسامسونج، أو الموثوقية وتفوق الفيديو لآبل.

iPhone 17 Pro Max iPhone iPhone 17 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المتهمين

كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب

ترشيحاتنا

خالد العناني

المستثمرين الأفرو–آسيوي: فوز العناني انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية والعربية

المخابز

خالد فكري رئيسًا لشُعبة المخابز خلفًا لعطية حماد

الكويت

رغم تباطؤ النمو خلال سبتمبر.. القطاع الخاص غير النفطي في الكويت ما زال قويا

بالصور

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر

اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم

اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم

10 عادات خاطئة للقيادة.. تجنبها

قيادة السيارات
قيادة السيارات
قيادة السيارات

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد