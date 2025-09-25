قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح سباق الكرة الذهبية .. هل خذله ليفربول؟
عيد أبوالحمد في أول ظهور بعد وعكته الصحية: التمثيل خلاني أتعلم وأغيّر حياتي.. وهذه كواليس «بنج كلي»|فيديو
تكنولوجيا وسيارات

آبل توضح حقيقة "الخدوش" على هواتف iPhone 17 Pro

هواتف iPhone 17 Pro
شيماء عبد المنعم

أكدت شركة آبل أن العلامات التي لاحظها بعض المستخدمين على هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max المعروضة في متاجرها، ليست خدوشا حقيقية، بل ناتجة عن “نقل مواد” من قواعد الشحن المستخدمة في العرض داخل المتاجر.

ووفقا لما نقلته منصة 9to5Mac عن آبل، فإن قواعد الشحن MagSafe المتوفرة في المتاجر تعاني من بعض التآكل، ما يؤدي إلى انتقال طبقات دقيقة من مادة القاعدة إلى ظهر الهاتف أثناء الشحن، خاصة في المناطق المحاذية لمغناطيس التثبيت. 

وأوضحت الشركة أن هذه العلامات قابلة للإزالة بسهولة باستخدام أدوات تنظيف بسيطة، ولا تعد خدوشا دائمة أو ضررا في هيكل الهاتف.

تأثير محدود وطرازات أخرى متأثرة

أشارت آبل إلى أنها ستعمل على استبدال قواعد الشحن المتضررة في متاجرها لمنع تكرار هذه المشكلة، كما أكدت أن طرازات أخرى مثل iPhone 16 قد تتأثر أيضا بنفس الظاهرة.

الخدوش حول الكاميرا

في سياق منفصل، ظهرت تقارير واختبارات خدش – من بينها فيديو منشور من قناة JerryRigEverything – تشير إلى أن منطقة بروز الكاميرا في iPhone 17 Pro قد تكون أكثر عرضة للخدوش مقارنة بالإصدارات السابقة. 

ويعزو البعض ذلك إلى أن آبل لم تضف حوافا مائلة أو منحنية حول نتوء الكاميرا، ما جعله أكثر عرضة للتلف عند الاحتكاك أو السقوط.

ورغم ذلك، أوضحت آبل أن تصميم بروز الكاميرا يعتمد على هيكل من الألمنيوم مشابه لما هو مستخدم في أجهزة مثل MacBook، مشيرة إلى أن هذا النوع من الهيكل يخضع لاختبارات متانة صارمة قبل الإطلاق، لكنه قد يظهر تآكلا طبيعيا وخدوشا سطحية مع مرور الوقت.

هل المشكلة في الخامات الجديدة؟

من الجدير بالذكر أن آبل قد انتقلت في iPhone 17 Pro إلى استخدام هيكل أحادي من الألمنيوم بدلا من إطار التيتانيوم المستخدم في iPhone 16 Pro. 

هذه الخطوة وفرت أداء أعلى وعمر بطارية أطول، لكنها جاءت على حساب مقاومة الخدوش، إذ يعرف الألمنيوم بأنه أقل صلابة من التيتانيوم في مواجهة الخدوش.

موقف غامض من آبل

حتى الآن، لم تصدر آبل تصريحا رسميا مباشرا أو بيانا صحفيا حول المسألة، وكل ما نقل تم عبر مصادر داخلية وفقا لتقارير صحفية، وهذا يثير بعض التساؤلات حول ما إذا كانت الشركة تنتظر تقييم الوضع بشكل أوسع قبل اعتماد تفسير موحد للمشكلة.

إذا كنت قد حصلت على iPhone 17 Pro مؤخرا، خاصة النسخة الزرقاء الداكنة، فقد يكون من الأفضل استخدام غطاء حماية منذ اليوم الأول لتجنب الخدوش أو علامات الاستخدام المبكر، إلى حين اتضاح الصورة الكاملة حول متانة الجهاز.

