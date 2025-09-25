آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro

أكدت شركة آبل أن العلامات التي لاحظها بعض المستخدمين على هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max المعروضة في متاجرها، ليست خدوشا حقيقية، بل ناتجة عن “نقل مواد” من قواعد الشحن المستخدمة في العرض داخل المتاجر.

ووفقا لما نقلته منصة 9to5Mac عن آبل، فإن قواعد الشحن MagSafe المتوفرة في المتاجر تعاني من بعض التآكل، ما يؤدي إلى انتقال طبقات دقيقة من مادة القاعدة إلى ظهر الهاتف أثناء الشحن، خاصة في المناطق المحاذية لمغناطيس التثبيت.

وأوضحت الشركة أن هذه العلامات قابلة للإزالة بسهولة باستخدام أدوات تنظيف بسيطة، ولا تعد خدوشا دائمة أو ضررا في هيكل الهاتف.

تأثير محدود وطرازات أخرى متأثرة

أشارت آبل إلى أنها ستعمل على استبدال قواعد الشحن المتضررة في متاجرها لمنع تكرار هذه المشكلة، كما أكدت أن طرازات أخرى مثل iPhone 16 قد تتأثر أيضا بنفس الظاهرة.

الخدوش حول الكاميرا

في سياق منفصل، ظهرت تقارير واختبارات خدش – من بينها فيديو منشور من قناة JerryRigEverything – تشير إلى أن منطقة بروز الكاميرا في iPhone 17 Pro قد تكون أكثر عرضة للخدوش مقارنة بالإصدارات السابقة.

ويعزو البعض ذلك إلى أن آبل لم تضف حوافا مائلة أو منحنية حول نتوء الكاميرا، ما جعله أكثر عرضة للتلف عند الاحتكاك أو السقوط.

ورغم ذلك، أوضحت آبل أن تصميم بروز الكاميرا يعتمد على هيكل من الألمنيوم مشابه لما هو مستخدم في أجهزة مثل MacBook، مشيرة إلى أن هذا النوع من الهيكل يخضع لاختبارات متانة صارمة قبل الإطلاق، لكنه قد يظهر تآكلا طبيعيا وخدوشا سطحية مع مرور الوقت.

آيفون إير

هل المشكلة في الخامات الجديدة؟

من الجدير بالذكر أن آبل قد انتقلت في iPhone 17 Pro إلى استخدام هيكل أحادي من الألمنيوم بدلا من إطار التيتانيوم المستخدم في iPhone 16 Pro.

هذه الخطوة وفرت أداء أعلى وعمر بطارية أطول، لكنها جاءت على حساب مقاومة الخدوش، إذ يعرف الألمنيوم بأنه أقل صلابة من التيتانيوم في مواجهة الخدوش.

موقف غامض من آبل

حتى الآن، لم تصدر آبل تصريحا رسميا مباشرا أو بيانا صحفيا حول المسألة، وكل ما نقل تم عبر مصادر داخلية وفقا لتقارير صحفية، وهذا يثير بعض التساؤلات حول ما إذا كانت الشركة تنتظر تقييم الوضع بشكل أوسع قبل اعتماد تفسير موحد للمشكلة.

إذا كنت قد حصلت على iPhone 17 Pro مؤخرا، خاصة النسخة الزرقاء الداكنة، فقد يكون من الأفضل استخدام غطاء حماية منذ اليوم الأول لتجنب الخدوش أو علامات الاستخدام المبكر، إلى حين اتضاح الصورة الكاملة حول متانة الجهاز.